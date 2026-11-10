Военно-воздушные силы США запустили в Абилине, штат Техас, программу Bomber Supplemental Trainer for Aircrew Readiness (BSTAR), в рамках которой пилоты бомбардировщиков B-1B Lancer будут получать дополнительный летный опыт на гражданских бизнес-джетах HondaJet. Первый учебный вылет военного пилота состоялся 2 ноября 2026 года. Об этом сообщает The War Zone.

Программу официально представили 4 ноября в региональном аэропорту Абилина, недалеко от авиабазы Дайесс. Подрядчик XSTAR Aviation предоставляет для BSTAR самолеты, инструкторов, техническое обслуживание, расписание полетов и другую поддержку. Такая модель позволяет не привлекать дополнительные B-1B и военный технический персонал.

До 100 дополнительных часов в год

По замыслу командования, пилоты B-1B, имеющие право участвовать в программе, смогут получать около 100 дополнительных часов налета ежегодно. Это примерно четыре двухчасовых вылета в месяц. На HondaJet будут отрабатывать полеты по приборам, планирование миссий, управление самолетом и взаимодействие экипажа.

В то же время программа не должна заменить подготовку непосредственно на B-1B. Дозаправка в воздухе, тактическое применение и использование вооружения останутся частью учебной программы на бомбардировщике. Командующий Air Force Global Strike Command генерал С. Л. Дэвис заявил, что готовность экипажей основывается на летном мастерстве, обоснованных решениях и времени в воздухе, а новый подход обеспечивает дополнительные полеты при значительно более низкой стоимости.

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Расширение до Южной Дакоты

XSTAR Aviation планирует также развернуть программу в январе 2027 года в Рапид-Сити, штат Южная Дакота, для пилотов B-1B с авиабазы Элсворт. Таким образом, BSTAR должна охватить две главные базы этого типа бомбардировщиков.

В марте 2026 года компания X-Star Inc. получила контракт стоимостью до 78 млн долларов с учетом базового периода и опционов. Он предусматривает не только предоставление самолетов и летных часов, но и разработку учебных программ, сбор данных о результатах подготовки и оценку возможности дальнейшего масштабирования модели.

По оценкам, приведенным The War Zone, час эксплуатации HondaJet может стоить около 2–3 тыс. долларов, тогда как час полета B-1B — примерно 90 тыс. долларов. В то же время один бывший пилот B-1B выразил сомнение в том, насколько полеты на HondaJet повысят готовность экипажей, поскольку характеристики и оборудование этого самолета существенно отличаются от бомбардировщика.

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