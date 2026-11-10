Siły Powietrzne USA uruchomiły w Abilene w Teksasie program Bomber Supplemental Trainer for Aircrew Readiness (BSTAR), w ramach którego piloci bombowców B-1B Lancer będą zdobywać dodatkowe doświadczenie lotnicze na cywilnych odrzutowcach biznesowych HondaJet. Pierwszy lot szkoleniowy pilota wojskowego odbył się 2 listopada 2026 roku. Informuje o tym The War Zone.

Program został oficjalnie zaprezentowany 4 listopada na regionalnym lotnisku w Abilene, niedaleko bazy lotniczej Dyess. Wykonawca XSTAR Aviation zapewnia dla BSTAR samoloty, instruktorów, obsługę techniczną, harmonogram lotów i inne wsparcie. Model ten pozwala nie angażować dodatkowych B-1B ani wojskowego personelu technicznego.

Do 100 dodatkowych godzin rocznie

Zgodnie z założeniami dowództwa piloci B-1B uprawnieni do udziału w programie będą mogli uzyskać około 100 dodatkowych godzin nalotu rocznie. Oznacza to około czterech dwugodzinnych lotów miesięcznie. Na HondaJetach będą ćwiczyć loty według wskazań przyrządów, planowanie misji, sterowanie samolotem i współpracę załogi.

Jednocześnie program nie ma zastąpić szkolenia bezpośrednio na B-1B. Tankowanie w powietrzu, użycie taktyczne i wykorzystanie uzbrojenia pozostaną częścią programu szkoleniowego na bombowcu. Dowódca Air Force Global Strike Command gen. S. L. Davis oświadczył, że gotowość załóg opiera się na umiejętnościach lotniczych, uzasadnionych decyzjach i czasie spędzonym w powietrzu, a nowe podejście zapewnia dodatkowe loty po znacznie niższym koszcie.

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Rozszerzenie na Dakotę Południową

XSTAR Aviation planuje również wdrożyć program w styczniu 2027 roku w Rapid City w Dakocie Południowej dla pilotów B-1B z bazy lotniczej Ellsworth. W ten sposób BSTAR ma objąć dwie główne bazy tego typu bombowców.

W marcu 2026 roku firma X-Star Inc. otrzymała kontrakt o wartości do 78 mln dolarów, uwzględniający okres podstawowy i opcje. Przewiduje on nie tylko zapewnienie samolotów i godzin lotu, lecz także opracowanie programów szkoleniowych, zbieranie danych o wynikach szkolenia oraz ocenę możliwości dalszego skalowania modelu.

Według szacunków przytoczonych przez The War Zone godzina eksploatacji HondaJeta może kosztować około 2–3 tys. dolarów, podczas gdy godzina lotu B-1B — około 90 tys. dolarów. Jednocześnie jeden były pilot B-1B wyraził wątpliwość, w jakim stopniu loty HondaJetem poprawią gotowość załóg, ponieważ charakterystyka i wyposażenie tego samolotu znacznie różnią się od bombowca.

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