美国空军在得克萨斯州阿比林启动了“轰炸机机组战备补充训练”（Bomber Supplemental Trainer for Aircrew Readiness，BSTAR）项目。根据该项目，B-1B“枪骑兵”轰炸机飞行员将通过民用HondaJet公务机获得额外飞行经验。一名军方飞行员的首次训练飞行于2026年11月2日进行。The War Zone报道。

该项目于11月4日在戴斯空军基地附近的阿比林地区机场正式发布。承包商XSTAR Aviation为BSTAR提供飞机、教官、技术维护、飞行计划及其他支持。这一模式无需调配额外的B-1B飞机和军方技术人员。

每年最多增加100小时

按照指挥部的设想，有资格参加该项目的B-1B飞行员每年可获得约100小时额外飞行时间。这相当于每月大约进行四次两小时飞行。飞行员将在HondaJet上练习仪表飞行、任务规划、飞机操纵和机组协作。

同时，该项目并不旨在取代直接在B-1B上的训练。空中加油、战术运用和武器使用仍将是轰炸机训练计划的一部分。空军全球打击司令部司令S. L. Davis将军表示，机组战备状态建立在飞行技能、合理决策和空中时间之上，而这一新方法以显著更低的成本提供额外飞行机会。

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扩展至南达科他州

XSTAR Aviation还计划于2027年1月在南达科他州拉皮德城为来自埃尔斯沃思空军基地的B-1B飞行员部署该项目。因此，BSTAR将覆盖这种轰炸机的两座主要基地。

2026年3月，X-Star Inc.获得了一份价值最高达7800万美元的合同，其中包括基础期限和期权。该合同不仅规定提供飞机和飞行小时，还包括制定训练计划、收集训练成果数据，以及评估进一步扩大该模式的可能性。

据The War Zone援引的估算，HondaJet每小时运营成本可能约为2000至3000美元，而B-1B每飞行一小时的成本约为9万美元。同时，一名前B-1B飞行员对HondaJet飞行能在多大程度上提升机组战备状态表示怀疑，因为该飞机的性能和设备与轰炸机存在显著差异。

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