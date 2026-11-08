Hiszpan Jon Rahm wygrał turniej Abu Dhabi Aldar Championship w Abu Zabi w ZEA podczas swojego debiutanckiego występu. Na polu Yas Links wyprzedził najbliższego rywala o dwa uderzenia.

W walce o tytuł Rahm wyprzedził między innymi Irlandczyka z Północy Rory’ego McIlroya oraz Anglika Tyrrella Hattona. To właśnie Hatton zajął drugie miejsce i grał z Rahmem w rundzie finałowej. Było to jego drugie drugie miejsce w tym turnieju w ciągu ostatnich trzech lat.

Szóste zwycięstwo w Rolex Series

Jak informuje The National, Rahm zdobył rekordowy szósty tytuł w serii Rolex Series. Było to również jego pierwsze zwycięstwo w DP World Tour od ponad trzech i pół roku — od triumfu w Masters w 2023 roku.

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Przez większą część tego okresu Hiszpan grał w LIV Golf. Wcześniej w tym roku zakończył współpracę z tą serią i wrócił do tradycyjnych cykli turniejowych. Hatton był jego partnerem w drużynie LIV Golf.

Udany debiut na Yas Links

Rahm po raz pierwszy zagrał na Yas Links w tym tygodniu i przez cztery rundy nie uzyskał wyniku gorszego niż 67 uderzeń, czyli pięć uderzeń poniżej par. Został drugim hiszpańskim zdobywcą Falcon Trophy po Pablo Larrazábalu, który zwyciężył w 2014 roku.

Dla McIlroya był to już 15. występ w Abu Zabi, jednak wciąż nie wygrał tego turnieju. Jednocześnie jego wynik pozwolił Eugenio Chacarrze utrzymać prowadzenie w Race to Dubai przed finałowym etapem sezonu w Dubaju. McIlroy będzie walczył o ósmy tytuł w klasyfikacji generalnej sezonu podczas DP World Tour Championship w Jumeirah Golf Estates.

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