西班牙选手琼·拉姆在阿联酋阿布扎比举行的Abu Dhabi Aldar Championship赛事中完成首秀并夺冠。在Yas Links球场，他以两杆优势领先最接近的追赶者。

在冠军争夺中，拉姆领先于包括北爱尔兰选手罗里·麦克罗伊和英格兰选手泰瑞尔·哈顿在内的对手。哈顿获得第二名，并在最后一轮与拉姆同组出战。这是他近三年来第二次在该赛事获得亚军。

第六个劳力士系列赛冠军

据The National报道，拉姆赢得了创纪录的第六个劳力士系列赛冠军。这也是他自2023年赢得美国大师赛以来，三年半多时间内首次在DP World Tour夺冠。

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在这段时期的大部分时间里，这名西班牙选手都在参加LIV Golf赛事。今年早些时候，他结束了与该系列赛的合作并回归传统巡回赛。哈顿曾是他在LIV Golf中的队友。

Yas Links的成功首秀

拉姆本周首次在Yas Links参赛，四轮比赛中没有一轮成绩差于67杆，即低于标准杆5杆。他成为继2014年夺冠的巴勃罗·拉拉萨瓦尔之后，第二位赢得Falcon Trophy的西班牙选手。

这已经是麦克罗伊第15次在阿布扎比参赛，但他仍未赢得这项赛事。与此同时，他的成绩让欧亨尼奥·查卡拉在迪拜赛季最后一站之前保住了Race to Dubai的领先位置。麦克罗伊将在Jumeirah Golf Estates举行的DP World Tour Championship上争夺个人第八个赛季总排名冠军。

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