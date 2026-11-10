В США президент Дональд Трамп объявил, что основатель компании WeatherTech Дэвид Макнил станет специальным посланником по вопросам производства. Об этом глава Белого дома сообщил в публикации в социальной сети Truth Social, сообщает The Hill.

Основатель WeatherTech

Трамп назвал Макнила американским предпринимателем и основателем WeatherTech. Бренд продает автомобильные и бытовые аксессуары, в том числе автомобильные коврики и держатели для телефонов. Макнил основал компанию в 1989 году.

Президент США заявил, что Макнил умеет создавать рабочие места и возвращать производство в страну. Трамп также написал о намерении укреплять американские заводы и обеспечить производство будущей продукции в США.

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Контекст торговой политики

Заявление прозвучало после промежуточных выборов, на которых Республиканская партия, по данным издания, столкнулась с трудностями на фоне обеспокоенности американцев стоимостью жизни. Демократы во время избирательной кампании критиковали торговую политику Трампа.

После побед демократов на выборах лидеры партии заявили о намерении добиваться законодательного прекращения действия тарифов Трампа. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис сказал журналистам, что эти тарифы, по его утверждению, увеличили расходы американцев на тысячи долларов.

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