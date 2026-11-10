Трамп оголосив Девіда Макніла спецпосланцем з виробництва — The Hill

У США президент Дональд Трамп оголосив, що засновник компанії WeatherTech Девід Макніл стане спеціальним посланцем із питань виробництва. Про це глава Білого дому повідомив у дописі в соцмережі Truth Social, повідомляє The Hill.

Засновник WeatherTech

Трамп назвав Макніла американським підприємцем і засновником WeatherTech. Бренд продає автомобільні та побутові аксесуари, зокрема автомобільні килимки та тримачі для телефонів. Макніл заснував компанію у 1989 році.

Президент США заявив, що Макніл уміє створювати робочі місця та повертати виробництво до країни. Трамп також написав про намір зміцнювати американські заводи й забезпечити виробництво майбутньої продукції у США.

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Контекст торговельної політики

Оголошення прозвучало після проміжних виборів, на яких Республіканська партія, за даними видання, зіткнулася зі складнощами на тлі занепокоєння американців вартістю життя. Демократи під час виборчої кампанії критикували торговельну політику Трампа.

Після перемог демократів на виборах лідери партії заявили про намір домагатися законодавчого припинення дії тарифів Трампа. Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс сказав журналістам, що ці тарифи, за його твердженням, збільшили витрати американців на тисячі доларів.

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