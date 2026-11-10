W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump ogłosił, że założyciel firmy WeatherTech David MacNeil zostanie specjalnym wysłannikiem ds. produkcji. Szef Białego Domu poinformował o tym we wpisie w serwisie społecznościowym Truth Social, podaje The Hill.

Założyciel WeatherTech

Trump nazwał MacNeila amerykańskim przedsiębiorcą i założycielem WeatherTech. Marka sprzedaje akcesoria samochodowe i domowe, w tym dywaniki samochodowe oraz uchwyty do telefonów. MacNeil założył firmę w 1989 roku.

Prezydent USA oświadczył, że MacNeil potrafi tworzyć miejsca pracy i sprowadzać produkcję z powrotem do kraju. Trump napisał również o zamiarze wzmacniania amerykańskich fabryk i zapewnienia, że przyszłe produkty będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych.

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Kontekst polityki handlowej

Ogłoszenie nastąpiło po wyborach w połowie kadencji, w których Partia Republikańska, według publikacji, napotkała trudności w związku z obawami Amerykanów o koszty życia. Demokraci podczas kampanii wyborczej krytykowali politykę handlową Trumpa.

Po zwycięstwach demokratów w wyborach liderzy partii oświadczyli, że zamierzają dążyć do ustawowego zakończenia obowiązywania ceł Trumpa. Lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries powiedział dziennikarzom, że cła te, jak twierdził, zwiększyły wydatki Amerykanów o tysiące dolarów.

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