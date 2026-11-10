Pakistan planuje pozyskać cały wielotranszowy pakiet pożyczek Banku Światowego o wartości około 1,7 mld dolarów, aby rozszerzyć bazę podatkową i dostosować wydatki publiczne do norm konstytucyjnych. Jednocześnie Bank Światowy dwukrotnie ocenił realizację już zatwierdzonej federalnej transzy w wysokości 600 mln dolarów jako „umiarkowanie zadowalającą”, informuje The Express Tribune.

Finansowanie jest udzielane w ramach programu Public Resource for Inclusive Development. Pierwszy etap o wartości 700 mln dolarów zatwierdzono w ubiegłym roku: rząd federalny otrzymał 600 mln dolarów, a rząd prowincji Sindh kolejne 100 mln dolarów. Następna transza w wysokości 200 mln dolarów jest przygotowywana dla prowincji Chajber Pasztunchwa.

Naruszenia polityki taryfowej

Jednym z warunków programu jest realizacja Narodowej Polityki Taryfowej. Według gazety rząd dwukrotnie naruszył ten wymóg: w czerwcu, gdy podniósł podatki od importu, oraz w ubiegłym miesiącu, gdy Komitet Koordynacji Gospodarczej Rady Ministrów zatwierdził dodatkowe cło w celu ochrony producenta opon.

Bank Światowy poinformował, że federalna operacja o wartości 600 mln dolarów weszła w życie 14 maja 2026 roku. 29 czerwca dokonano zaliczkowej wypłaty w wysokości 164,5 mln dolarów. W kwietniowym raporcie bank wskazywał, że operację zatwierdzono 19 grudnia 2025 roku, jednak wówczas jeszcze nie weszła ona w życie.

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Podatki, subsydia i wydatki

W ramach pożyczki rząd federalny zobowiązał się również do realizacji Narodowego Paktu Fiskalnego, który przewiduje zakończenie finansowania przez władze centralne projektów i dziedzin należących do kompetencji prowincji. The Express Tribune pisze, że w czerwcu rząd zatwierdził 87 mld rupii pakistańskich na projekt w Sindhu, choć jest to sprzeczne z postanowieniami paktu.

Program przewiduje zwiększenie wpływów podatkowych, poprawę efektywności wydatków budżetowych oraz rozwój systemów danych statystycznych i fiskalnych. Wśród planowanych działań są opodatkowanie dochodów rolniczych na podstawie nowych systemów danych, cyfryzacja rejestrów gruntów na potrzeby podatku od nieruchomości, przegląd wydatków oraz reforma subsydiów na energię elektryczną dla odbiorców gospodarstw domowych.

Trzeci i czwarty etap programu mają objąć prowincje Beludżystan i Pendżab. Bank Światowy planuje również wesprzeć rozwój Pakistańskiego Biura Statystyki oraz utworzenie Narodowego Centrum Danych i Statystyki w celu wymiany informacji między instytucjami federalnymi i prowincjonalnymi.

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