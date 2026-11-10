W Chinach eksport towarów w październiku wzrósł o 35,2% rok do roku, a import — o 41,6%, podaje CNBC. Oba wskaźniki przekroczyły oczekiwania analityków ankietowanych przez Reuters. Jednocześnie nadwyżka w handlu zagranicznym kraju gwałtownie się zmniejszyła i okazała się niższa od prognoz.

Eksport w październiku

Według oficjalnych danych roczny wzrost eksportu wyniósł 35,2%. Dane opublikowano w poniedziałek. Tempo rocznego wzrostu eksportu spowolniło w porównaniu z wrześniem, kiedy wynosiło 36,3%. Analitycy ankietowani przez Reuters oczekiwali wzrostu o 33,5%, więc rzeczywisty wynik przekroczył prognozę.

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Import przekroczył prognozy

Według danych celnych import w październiku wzrósł o 41,6% rok do roku, po wzroście o 31% we wrześniu. Analitycy w ankiecie Reuters prognozowali wzrost o 32%, dlatego rzeczywisty wskaźnik również przekroczył oczekiwania.

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