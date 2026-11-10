Экспорт Китая в октябре вырос на 35,2%, импорт — на 41,6% — CNBC

В Китае экспорт товаров в октябре вырос на 35,2% в годовом выражении, а импорт — на 41,6%, сообщает CNBC. Оба показателя превысили ожидания аналитиков, опрошенных Reuters. В то же время профицит внешней торговли страны резко сократился и оказался ниже прогнозов.

Экспорт в октябре

Согласно официальным данным, годовой рост экспорта составил 35,2%. Данные были опубликованы в понедельник. Темпы годового роста экспорта замедлились по сравнению с сентябрём, когда они составляли 36,3%. Опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 33,5%, поэтому фактический результат превысил прогноз.

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Импорт превысил прогнозы

Согласно таможенным данным, импорт в октябре вырос на 41,6% в годовом выражении после 31% в сентябре. Аналитики в опросе Reuters прогнозировали рост на 32%, поэтому фактический показатель также превысил ожидания.

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