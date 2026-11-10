+4° Київ -1° Варшава +8° Вашингтон
$ 45.53 € 51.08 zł 11.65
$ 45.53 € 51.08 zł 11.65
+4° Київ -1° Варшава +8° Вашингтон
Головне Довкола світу

Експорт Китаю у жовтні зріс на 35,2%, імпорт — на 41,6% — CNBC

Федір Криштовський 10 Листопада 2026 04:54
Експорт Китаю у жовтні зріс на 35,2%, імпорт — на 41,6% — CNBC

У Китаї експорт товарів у жовтні зріс на 35,2% у річному вимірі, а імпорт — на 41,6%, повідомляє CNBC. Обидва показники перевищили очікування аналітиків, опитаних Reuters. Водночас профіцит зовнішньої торгівлі країни різко скоротився й виявився нижчим за прогнози.

Експорт у жовтні

За офіційними даними, річне зростання експорту становило 35,2%. Дані оприлюднили в понеділок. Темп річного зростання експорту сповільнився проти вересня, коли він становив 36,3%. Опитані Reuters аналітики очікували приросту на 33,5%, тож фактичний результат перевищив прогноз.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Імпорт перевищив прогнози

За митними даними, імпорт у жовтні зріс на 41,6% у річному вимірі після 31% у вересні. Аналітики в опитуванні Reuters прогнозували підвищення на 32%, тому фактичний показник також перевищив очікування.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток