Експорт Китаю у жовтні зріс на 35,2%, імпорт — на 41,6% — CNBC

У Китаї експорт товарів у жовтні зріс на 35,2% у річному вимірі, а імпорт — на 41,6%, повідомляє CNBC. Обидва показники перевищили очікування аналітиків, опитаних Reuters. Водночас профіцит зовнішньої торгівлі країни різко скоротився й виявився нижчим за прогнози.

Експорт у жовтні

За офіційними даними, річне зростання експорту становило 35,2%. Дані оприлюднили в понеділок. Темп річного зростання експорту сповільнився проти вересня, коли він становив 36,3%. Опитані Reuters аналітики очікували приросту на 33,5%, тож фактичний результат перевищив прогноз.

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Імпорт перевищив прогнози

За митними даними, імпорт у жовтні зріс на 41,6% у річному вимірі після 31% у вересні. Аналітики в опитуванні Reuters прогнозували підвищення на 32%, тому фактичний показник також перевищив очікування.

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