В США Anthropic заключила сделку примерно на $3,4 млрд для обеспечения дата-центров газовыми генераторами, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Financial Times. Reuters не смог независимо проверить эту информацию.

Генераторы мощностью 1,7 ГВт

По данным FT, в конце сентября ИИ-стартап приобрел обязательства по поставке мощных генераторов общей мощностью 1,7 ГВт у OnePWR Solutions — поставщика оборудования из Сан-Антонио, штат Техас.

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Financial Times со ссылкой на знакомого с вопросом человека пишет, что Anthropic не покупала OnePWR, а сотрудники поставщика не переходили в ИИ-стартап. В то же время сделка предусматривала инженерные и строительные возможности, необходимые для установки генераторов.

Спрос на модели Claude

Anthropic и OnePWR не ответили на запросы о комментариях. Reuters отмечает, что высокий спрос на семейство ИИ-моделей Claude побудил компанию обеспечивать дополнительные вычислительные и энергетические мощности. В сентябре агентство также сообщало, что Anthropic ожидает потратить более $500 млрд в течение следующих десяти лет на создание инфраструктуры для искусственного интеллекта.

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