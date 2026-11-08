В США глава UFC Дэйна Уайт заявил, что летит в Вашингтон на встречу с президентом Дональдом Трампом, который предложил ему должность пресс-секретаря Белого дома. По данным Us Weekly, Уайт сказал об этом журналистам после боксерского мероприятия Zuffa в Лондоне 7 ноября.

Встреча запланирована на понедельник

Уайт подтвердил, что направляется в столицу США. На вопрос, серьезно ли он рассматривает предложение Трампа, глава UFC ответил, что у него уже много работы. В то же время он сообщил, что встреча с президентом запланирована на понедельник и после нее он сможет сказать больше.

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Трамп публично предложил Уайту должность 7 ноября после отставки Кэти Захарии, которая, по данным издания, проработала пресс-секретарем Белого дома пять дней в октябре. В публикации в Truth Social президент назвал Уайта бойцом и воином и призвал его принять предложение.

Давние связи Трампа и Уайта

Трамп и Уайт давно поддерживают близкие отношения. Президент посетил несколько турниров UFC, а Уайт поддерживал его президентские кампании в 2016, 2020 и 2024 годах. В июне Трамп сотрудничал с Уайтом в проведении мероприятия UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в рамках празднования 250-летия США.

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