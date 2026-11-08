在美国，UFC主席达纳·怀特表示，他将飞往华盛顿与总统唐纳德·特朗普会面，后者向他提出担任白宫新闻秘书一职。据《Us Weekly》报道，怀特于11月7日在伦敦举行的Zuffa拳击活动后向记者透露了这一消息。

会面定于周一举行

怀特证实，他正前往美国首都。当被问及是否认真考虑特朗普的提议时，这位UFC负责人回答说，他已经有很多工作。与此同时，他表示，与总统的会面定于周一举行，会面后他将能够透露更多信息。

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在凯蒂·扎哈里亚辞职后，特朗普于11月7日公开向怀特提出这一职位。据该刊报道，扎哈里亚10月担任白宫新闻秘书仅五天。总统在Truth Social的一则帖子中称怀特为斗士和战士，并敦促他接受这一提议。

特朗普与怀特的长期关系

特朗普和怀特长期保持密切关系。总统曾出席多场UFC赛事，而怀特则支持他在2016年、2020年和2024年的总统竞选活动。6月，特朗普与怀特合作，在白宫南草坪举办UFC Freedom 250活动，作为美国建国250周年庆祝活动的一部分。

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