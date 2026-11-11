美国12名参议员呼吁国会领导层，从2027财年《国防授权法案》草案中删除三项关于扩大与以色列开展国防技术和情报合作的条款。议员们认为，这些条款可能限制美国政府在国家安全领域独立作出决定的能力。

据《耶路撒冷邮报》报道，这一点载于11月10日的一封信中，该信由11名民主党参议员和独立参议员伯尼·桑德斯签署。该呼吁致函国会两院领导人，包括参议院共和党多数党领袖约翰·图恩、民主党领袖查克·舒默、众议院议长迈克·约翰逊以及众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯。

技术领域合作

参议员们反对参议院军事委员会起草的法案版本中的第1217节，以及众议院通过文件中的第219节。这些条款 предусматривают建立美以国防技术合作倡议，以加快技术共享、武器联合生产和研究。

该倡议将涵盖生物技术、量子技术、自主系统、人工智能和网络行动。信件作者表示，这类安排可能使以色列对美国武器系统和技术拥有更大影响力，并使美国国防工业长期依赖以色列技术。

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议员们还批评了以色列总理本雅明·内塔尼亚胡提出的，在双边关系中从军事援助模式转向伙伴关系模式的做法。他们认为，这可能会将国防合作转入透明度较低的机制。

情报共享

此外，参议员们要求从计划纳入国防法案最终版本的2027财年《情报授权法案》中删除第618节。根据他们的说法，这一条款将要求行政部门扩大与以色列政府的情报共享，并且不允许暂停、削减或实质性限制这种共享。

信中指出，这可能剥夺总统在保护美国国家安全有必要时限制敏感信息转移的能力。参议员们还援引了有关与以色列相关反情报风险的报道，并表示，美国国防情报局已将对此类风险的评估上调至最高级别。

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