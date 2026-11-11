В США 12 сенаторов призвали руководство Конгресса исключить из проекта Закона о санкционировании национальной обороны на 2027 финансовый год три положения о расширении оборонно-технологического и разведывательного сотрудничества с Израилем. Законодатели считают, что эти нормы могут ограничить возможности американской администрации самостоятельно принимать решения в сфере национальной безопасности.

Об этом говорится в письме от 10 ноября, которое подписали 11 сенаторов-демократов и независимый сенатор Берни Сандерс, сообщает Jerusalem Post. Обращение адресовали лидерам обеих палат Конгресса, в частности лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Туну, лидеру демократов Чаку Шумеру, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и лидеру демократов в Палате представителей Хакиму Джеффрису.

Сотрудничество в сфере технологий

Сенаторы выступили против раздела 1217 в версии законопроекта, подготовленной Комитетом Сената по делам вооруженных сил, и раздела 219 в одобренном Палатой представителей документе. Эти положения предусматривают создание Американо-израильской инициативы оборонно-технологического сотрудничества для ускорения обмена технологиями, совместного производства вооружений и исследований.

Инициатива охватывала бы биотехнологии, квантовые технологии, автономные системы, искусственный интеллект и кибероперации. Авторы письма заявили, что такие договоренности могут предоставить Израилю больше влияния на американские системы вооружений и технологии, а также создать долгосрочную зависимость оборонной промышленности США от израильских технологий.

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Законодатели также раскритиковали предложенный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху переход в двусторонних отношениях от модели военной помощи к модели партнерства. По их мнению, это может переместить оборонное сотрудничество в менее прозрачные механизмы.

Обмен разведданными

Отдельно сенаторы просят исключить раздел 618 из законопроекта о санкционировании разведывательной деятельности на 2027 финансовый год, который планируют включить в окончательную версию оборонного акта. По их словам, эта норма обязывала бы исполнительную власть расширять обмен разведданными с правительством Израиля и не позволяла бы приостанавливать, сокращать или существенно ограничивать его.

В письме отмечается, что это может лишить президента возможности ограничивать передачу чувствительной информации, когда это необходимо для защиты национальной безопасности США. Сенаторы также сослались на сообщения о контрразведывательных рисках, связанных с Израилем, и заявили, что Разведывательное управление Министерства обороны США повысило оценку такого риска до самого высокого уровня.

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