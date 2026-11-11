W USA 12 senatorów wezwało kierownictwo Kongresu do usunięcia z projektu ustawy o upoważnieniu do wydatków na obronę narodową na rok fiskalny 2027 trzech przepisów dotyczących rozszerzenia współpracy obronno-technologicznej i wywiadowczej z Izraelem. Ustawodawcy uważają, że przepisy te mogą ograniczyć zdolność administracji USA do samodzielnego podejmowania decyzji w sferze bezpieczeństwa narodowego.

Wynika to z listu z 10 listopada, podpisanego przez 11 senatorów Demokratów oraz niezależnego senatora Berniego Sandersa, informuje Jerusalem Post. Apel skierowano do liderów obu izb Kongresu, w tym lidera republikańskiej większości w Senacie Johna Thune’a, lidera Demokratów Chucka Schumera, spikera Izby Reprezentantów Mike’a Johnsona oraz lidera Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeema Jeffriesa.

Współpraca w dziedzinie technologii

Senatorowie sprzeciwili się sekcji 1217 w wersji projektu ustawy przygotowanej przez Senacką Komisję ds. Sił Zbrojnych oraz sekcji 219 w dokumencie zatwierdzonym przez Izbę Reprezentantów. Przepisy te przewidują utworzenie Amerykańsko-Izraelskiej Inicjatywy Współpracy w Technologiach Obronnych w celu przyspieszenia wymiany technologii, wspólnej produkcji uzbrojenia i badań.

Inicjatywa obejmowałaby biotechnologie, technologie kwantowe, systemy autonomiczne, sztuczną inteligencję i operacje cybernetyczne. Autorzy listu oświadczyli, że takie ustalenia mogą zapewnić Izraelowi większy wpływ na amerykańskie systemy uzbrojenia i technologie, a także stworzyć długoterminową zależność amerykańskiego przemysłu obronnego od izraelskich technologii.

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Ustawodawcy skrytykowali również zaproponowane przez premiera Izraela Binjamina Netanjahu przejście w stosunkach dwustronnych od modelu pomocy wojskowej do modelu partnerstwa. Ich zdaniem może to przenieść współpracę obronną do mniej przejrzystych mechanizmów.

Wymiana danych wywiadowczych

Osobno senatorowie proszą o wyłączenie sekcji 618 z projektu ustawy o upoważnieniu do działalności wywiadowczej na rok fiskalny 2027, który ma zostać włączony do ostatecznej wersji ustawy obronnej. Według nich przepis ten zobowiązywałby władzę wykonawczą do rozszerzenia wymiany danych wywiadowczych z rządem Izraela i nie pozwalałby na jej zawieszenie, ograniczenie lub istotne zmniejszenie.

W liście zaznaczono, że może to pozbawić prezydenta możliwości ograniczania przekazywania wrażliwych informacji, gdy jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa narodowego USA. Senatorowie powołali się również na doniesienia o ryzykach kontrwywiadowczych związanych z Izraelem i oświadczyli, że Agencja Wywiadu Obronnego USA podniosła ocenę takiego ryzyka do najwyższego poziomu.

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