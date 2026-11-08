W USA szef UFC Dana White powiedział, że leci do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, który zaproponował mu stanowisko rzecznika prasowego Białego Domu. Według Us Weekly White powiedział to dziennikarzom po wydarzeniu bokserskim Zuffa w Londynie 7 listopada.

Spotkanie zaplanowano na poniedziałek

White potwierdził, że zmierza do stolicy USA. Zapytany, czy poważnie rozważa propozycję Trumpa, szef UFC odpowiedział, że ma już dużo pracy. Jednocześnie poinformował, że spotkanie z prezydentem zaplanowano na poniedziałek i że po nim będzie mógł powiedzieć więcej.

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Trump publicznie zaproponował White'owi stanowisko 7 listopada, po rezygnacji Katie Zacharii, która według publikacji pracowała jako rzeczniczka prasowa Białego Domu przez pięć dni w październiku. We wpisie na Truth Social prezydent nazwał White'a wojownikiem i fighterem oraz wezwał go do przyjęcia propozycji.

Długoletnie związki Trumpa i White'a

Trump i White od dawna utrzymują bliskie relacje. Prezydent uczestniczył w kilku turniejach UFC, a White wspierał jego kampanie prezydenckie w 2016, 2020 i 2024 roku. W czerwcu Trump współpracował z White'em przy organizacji wydarzenia UFC Freedom 250 na South Lawn Białego Domu w ramach obchodów 250. rocznicy Stanów Zjednoczonych.

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