美国五角大楼战略资本办公室宣布，向太空公司 Stoke Space 和 Rocket Lab 分别提供1.5亿美元的附条件贷款。这些贷款旨在支持新型中型运载火箭及相关基础设施的发展，Ars Technica报道。

为 Stoke Space 提供的贷款将用于在佛罗里达州卡纳维拉尔角的美国太空军基地建设第二个发射台。该发射台计划用于发射 Nova Block 2 火箭——可重复使用的 Nova Pathfinder 的升级版本，该公司预计其将于明年首次亮相。

支持新型火箭

为 Rocket Lab 提供的贷款将帮助该公司提高部分可重复使用的 Neutron 火箭的飞行频率。根据该办公室的声明，资金可用于加快火箭的生产和准备工作，扩大用于回收和运输火箭的海上船舶舰队，以及提高复合材料结构和发动机的产量。

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两笔贷款均附带条件：公司必须满足财务、法律、技术、投资及其他要求才能获得贷款。战略资本办公室还向开发商业卫星跟踪系统的 LeoLabs 提供了1.5亿美元。

发射需求增长

自20世纪90年代以来，美国军方太空官员一直奉行确保进入太空的政策，根据该政策，五角大楼支持至少两个能够将国家安全卫星送入轨道的美国火箭项目。目前，美国太空军使用 SpaceX 的 Falcon 火箭和联合发射联盟的 Vulcan 火箭。过去两年中，Vulcan 固体燃料助推器的问题曾两次导致其飞行暂停，因此数项任务被转交给 SpaceX。

太空系统司令部预计，到2030年代初，对中型和重型发射的需求将达到249次，比两年前的估计高出一倍以上。Rocket Lab 表示，已签约的 Neutron 和 Electron 火箭发射任务共有117次，并将 Neutron 的发射价格从5500万美元提高至7000万美元。Rocket Lab 创始人兼首席执行官彼得·贝克表示：“发射能力极其有限，这正是我们预测的情况。”

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