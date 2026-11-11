W Stanach Zjednoczonych Biuro Kapitału Strategicznego Pentagonu ogłosiło warunkowe pożyczki po 150 mln dolarów dla firm kosmicznych Stoke Space i Rocket Lab. Pożyczki mają wesprzeć rozwój nowych rakiet nośnych klasy średniej oraz powiązanej z nimi infrastruktury, informuje Ars Technica.

Pożyczka dla Stoke Space jest przeznaczona na budowę drugiego stanowiska startowego w bazie Sił Kosmicznych USA na Cape Canaveral na Florydzie. Ma ono być wykorzystywane do startów rakiety Nova Block 2 — zmodernizowanej wersji wielokrotnego użytku Nova Pathfinder, której debiutu firma oczekuje w przyszłym roku.

Wsparcie dla nowych rakiet

Pożyczka dla Rocket Lab ma pomóc firmie zwiększyć częstotliwość lotów częściowo wielokrotnego użytku rakiety Neutron. Według oświadczenia biura środki mogą zostać przeznaczone na przyspieszenie produkcji i przygotowania rakiet, rozbudowę floty statków morskich do ich odzyskiwania i transportu, a także zwiększenie produkcji konstrukcji kompozytowych i silników.

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Obie pożyczki są warunkowe: aby je otrzymać, firmy muszą spełnić wymogi finansowe, prawne, techniczne, inwestycyjne i inne. Biuro Kapitału Strategicznego przyznało również 150 mln dolarów firmie LeoLabs, która rozwija komercyjne systemy śledzenia satelitów.

Popyt na starty rośnie

Od lat 90. amerykańscy wojskowi urzędnicy ds. kosmosu stosują politykę gwarantowanego dostępu do przestrzeni kosmicznej, zgodnie z którą Pentagon wspiera co najmniej dwa amerykańskie programy rakietowe zdolne do wynoszenia na orbitę satelitów bezpieczeństwa narodowego. Siły Kosmiczne USA korzystają obecnie z rakiet Falcon firmy SpaceX oraz Vulcan firmy United Launch Alliance. Problemy z rakietowymi silnikami pomocniczymi na paliwo stałe Vulcan dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat doprowadziły do zawieszenia jej lotów, przez co kilka misji przeniesiono do SpaceX.

Dowództwo Systemów Kosmicznych prognozuje zapotrzebowanie na maksymalnie 249 startów klasy średniej i ciężkiej do początku lat 30. XXI wieku — ponad dwukrotnie więcej niż w ocenie sprzed dwóch lat. Rocket Lab poinformowała o 117 zakontraktowanych startach rakiet Neutron i Electron, a także podniosła cenę startu Neutron z 55 mln do 70 mln dolarów. Założyciel i dyrektor generalny Rocket Lab Peter Beck oświadczył: „Możliwości startowe są niezwykle ograniczone i jest to dokładnie sytuacja, którą prognozowaliśmy”.

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