В США Управление стратегического капитала Пентагона объявило об условных займах по 150 млн долларов космическим компаниям Stoke Space и Rocket Lab. Займы должны поддержать разработку новых ракет-носителей среднего класса и связанной с ними инфраструктуры, сообщает Ars Technica.

Заем для Stoke Space предназначен для строительства второй стартовой площадки на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Ее планируют использовать для запусков ракеты Nova Block 2 — модернизированной версии многоразовой Nova Pathfinder, дебют которой компания ожидает в следующем году.

Поддержка новых ракет

Заем для Rocket Lab должен помочь компании повысить темпы полетов частично многоразовой ракеты Neutron. Согласно заявлению управления, средства могут быть направлены на ускорение производства и подготовки ракет, расширение флота морских судов для их возвращения и транспортировки, а также наращивание выпуска композитных конструкций и двигателей.

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Оба займа являются условными: для их получения компании должны выполнить финансовые, юридические, технические, инвестиционные и другие требования. Управление стратегического капитала также предоставило 150 млн долларов компании LeoLabs, которая развивает коммерческие системы отслеживания спутников.

Спрос на запуски растет

С 1990-х годов американские военные должностные лица в космической сфере придерживаются политики гарантированного доступа в космос, согласно которой Пентагон поддерживает как минимум две американские ракетные программы, способные выводить на орбиту спутники национальной безопасности. В настоящее время Космические силы США используют ракеты Falcon компании SpaceX и Vulcan компании United Launch Alliance. Проблемы с твердотопливными ускорителями Vulcan дважды за последние два года приводили к приостановке ее полетов, из-за чего несколько миссий перевели к SpaceX.

Командование космических систем прогнозирует потребность до 249 запусков среднего и тяжелого классов к началу 2030-х годов — более чем вдвое выше оценки двухлетней давности. Rocket Lab заявила о 117 законтрактованных запусках ракет Neutron и Electron, а также повысила цену запуска Neutron с 55 млн до 70 млн долларов. Основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек заявил: «Возможности для запусков крайне ограничены, и именно такую ситуацию мы прогнозировали».

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