美国众议院否决弹劾赫格塞思的决议——《时代》杂志

美国众议院周二以211票对204票否决了弹劾国防部长皮特·赫格塞思的决议。该倡议由肯塔基州共和党人托马斯·马西提出。这一决定阻止了议员进入对八项弹劾条款的审议，据《时代》杂志报道。

马西于周一提出这八项条款。其中指控赫格塞思违反美国宪法、实施未经授权的军事行动，以及滥用职权。这名国会议员表示，这并非是对五角大楼负责人的工作进行评价，而是涉及涉嫌违反法律和宪法的行为。

有关行动的指控

其中三项条款涉及在伊朗的战斗行动。马西称，赫格塞思在未获得国会授权的情况下协助发动冲突，在被要求停止行动或取得批准后仍继续军事行动，并且未遵守法律规定的从未经授权的战斗行动中撤出美国部队的期限。

其他条款包括指控其监管对涉嫌运毒船只的非法打击，以及在行动期间未能充分保护平民。马西还指责赫格塞思指挥了一项一月任务，在该任务中委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗及其妻子被抓获；这名国会议员认为此举是战争行为。另一项条款涉及2025年针对也门胡塞武装的行动。

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马西还指控赫格塞思可能报复民主党参议员马克·凯利，后者曾参与一段视频，视频中提醒军人他们没有义务执行非法命令。一名联邦法官阻止了对凯利的惩罚，司法部则对该裁决提出上诉。

赫格塞思的立场与后续步骤

赫格塞思称这些指控出于政治动机，并表示无意离职。他的发言人肖恩·帕内尔称，五角大楼的行为合法，国防部长计划工作至唐纳德·特朗普总统任期结束。特朗普也公开支持赫格塞思。

在中期选举中赢得国会两院控制权的民主党人，将能够在新一届国会于1月3日开始履职后重启弹劾尝试。众议院弹劾只需简单多数，而参议院定罪则需要三分之二参议员的支持。

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