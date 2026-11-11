Izba Reprezentantów USA we wtorek stosunkiem głosów 211 do 204 odrzuciła rezolucję w sprawie impeachmentu sekretarza obrony Pete'a Hegsetha. Inicjatorem był republikanin z Kentucky Thomas Massie. Decyzja ta uniemożliwiła ustawodawcom przejście do rozpatrzenia ośmiu artykułów impeachmentu, informuje TIME.

Massie przedstawił osiem artykułów w poniedziałek. Oskarżały one Hegsetha o naruszenie Konstytucji USA, prowadzenie nieautoryzowanych operacji wojskowych i nadużywanie uprawnień służbowych. Kongresmen oświadczył, że nie chodzi o ocenę pracy szefa Pentagonu, lecz o domniemane naruszenia prawa i Konstytucji.

Zarzuty dotyczące operacji

Trzy artykuły dotyczyły działań bojowych w Iranie. Massie twierdził, że Hegseth przyczynił się do rozpoczęcia konfliktu bez zgody Kongresu, kontynuował operacje wojskowe mimo żądań ich zakończenia lub uzyskania zatwierdzenia oraz nie dotrzymał określonych prawem terminów wycofania sił amerykańskich z nieautoryzowanych działań bojowych.

Pozostałe artykuły zawierały zarzuty nadzorowania nielegalnych ataków na łodzie podejrzewane o przewożenie narkotyków, a także niewystarczającej ochrony ludności cywilnej podczas operacji. Osobno Massie zarzucił Hegsethowi kierowanie styczniową misją, podczas której schwytano prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro i jego żonę; kongresmen uznał to za akt wojny. Kolejny artykuł dotyczył kampanii przeciwko Huti w Jemenie w 2025 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Massie oskarżył również Hegsetha o możliwy odwet wobec demokratycznego senatora Marka Kelly'ego po jego udziale w nagraniu wideo, w którym wojskowym przypominano, że nie są zobowiązani wykonywać bezprawnych rozkazów. Sędzia federalny zablokował ukaranie Kelly'ego, a Departament Sprawiedliwości zaskarżył tę decyzję.

Stanowisko Hegsetha i dalsze kroki

Hegseth odrzucił oskarżenia jako motywowane politycznie i oświadczył, że nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Jego rzecznik Sean Parnell powiedział, że Pentagon działał zgodnie z prawem, a sekretarz obrony planuje pracować do końca kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Trump również publicznie poparł Hegsetha.

Demokraci, którzy zdobyli kontrolę nad obiema izbami Kongresu w wyborach śródokresowych, będą mogli wznowić próbę impeachmentu po rozpoczęciu prac przez nowy skład Kongresu 3 stycznia. Do impeachmentu w Izbie Reprezentantów wystarczy zwykła większość, natomiast do skazania w Senacie konieczne jest poparcie dwóch trzecich senatorów.

Czytaj nas na