Палата представителей США во вторник 211 голосами против 204 отклонила резолюцию об импичменте министра обороны Пита Хегсета. Инициатором выступил республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси. Это решение не позволило законодателям перейти к рассмотрению восьми статей импичмента, сообщает TIME.

Мэсси внес восемь статей в понедельник. В них Хегсета обвиняли в нарушении Конституции США, проведении несанкционированных военных операций и злоупотреблении должностными полномочиями. Конгрессмен заявил, что речь идет не об оценке работы главы Пентагона, а о предполагаемых нарушениях законов и Конституции.

Обвинения в отношении операций

Три статьи касались боевых действий в Иране. Мэсси утверждал, что Хегсет способствовал началу конфликта без разрешения Конгресса, продолжал военные операции, несмотря на требования прекратить их или получить одобрение, и не соблюдал установленные законом сроки вывода американских сил из несанкционированных боевых действий.

Другие статьи содержали обвинения в надзоре за незаконными ударами по лодкам, которые подозревали в перевозке наркотиков, а также в недостаточной защите гражданских лиц во время операций. Отдельно Мэсси вменял Хегсету руководство январской миссией, в ходе которой были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена; конгрессмен считал это актом войны. Еще одна статья касалась кампании против хуситов в Йемене в 2025 году.

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Также Мэсси обвинил Хегсета в возможной мести сенатору-демократу Марку Келли после его участия в видео, где военным напоминали, что они не обязаны выполнять незаконные приказы. Федеральный судья заблокировал наказание Келли, а Министерство юстиции обжаловало это решение.

Позиция Хегсета и дальнейшие шаги

Хегсет отверг обвинения как политически мотивированные и заявил, что не намерен покидать должность. Его представитель Шон Парнелл сказал, что Пентагон действовал законно, а министр обороны планирует работать до окончания президентского срока Дональда Трампа. Трамп также публично поддержал Хегсета.

Демократы, получившие контроль над обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах, смогут возобновить попытку импичмента после начала работы нового состава Конгресса 3 января. Для импичмента в Палате представителей достаточно простого большинства, тогда как для осуждения в Сенате необходима поддержка двух третей сенаторов.

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