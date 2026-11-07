拉多米亚克在凯尔采2比0击败科罗纳——Interia Sport

11月7日，拉多米亚克拉多姆在凯尔采举行的波兰超级联赛比赛中以2比0击败凯尔采科罗纳。客队的两粒进球均在下半场打入，而齐耶·瓦塔拉在比赛末段因领到第二张黄牌被罚下，据Interia Sport报道。

科罗纳错失机会

中场休息前，主队更频繁地制造了危险机会。第19分钟，马里乌什·斯滕平斯基在界外球后头球攻门，但拉多米亚克门将菲利普·马伊赫罗维奇阻止皮球进入球门。半场结束前不久，帕特里克·海勒布兰德在禁区外打出一记有威胁的射门，但皮球擦着立柱偏出。

上半场末段，摩根·法斯本德和齐耶·瓦塔拉在边线附近发生冲突后各领到一张黄牌。易边再战后，科罗纳继续进攻：第57分钟，海勒布兰德的射门经折射后击中立柱；第64分钟，卡米洛·梅纳也击中了门框。

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客队下半场打入两球

拉多米亚克在第69分钟首开纪录。禁区左侧任意球传中后，菲利普·科佩尔斯基改变了皮球的运行轨迹，科罗纳门将泽维尔·贾孔斯基未能挽救球队。

第82分钟，扬·格热希克在禁区内头球破门，将客队的领先优势扩大一倍。常规时间结束前五分钟，瓦塔拉领到第二张黄牌，使拉多米亚克少一人作战，但科罗纳在四分钟补时内未能缩小差距。

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