Радом’як переміг Корону 2:0 у Кельцях — Interia Sport

Радом’як Радом 7 листопада переміг Корону Кельце з рахунком 2:0 у матчі польської Екстракляси в Кельцях. Обидва м’ячі гості забили в другому таймі, а наприкінці зустрічі Зіе Уаттара був вилучений за другу жовту картку, повідомляє Interia Sport.

Нереалізовані моменти Корони

До перерви господарі частіше створювали небезпечні моменти. На 19-й хвилині Маріуш Стемпінський пробив головою після вкидання м’яча з ауту, але воротар Радом’яка Філіп Майхрович не дозволив м’ячу влетіти у ворота. Незадовго до перерви Патрік Геллебранд небезпечно пробив з-за меж штрафного майданчика, однак м’яч пройшов поруч зі стійкою.

Наприкінці першого тайму Морган Фассбендер і Зіе Уаттара отримали по жовтій картці після сутички за боковою лінією. Після перерви Корона продовжила атакувати: на 57-й хвилині удар Геллебранда після рикошету влучив у стійку, а на 64-й Каміло Мена також поцілив у каркас воріт.

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Два голи гостей після перерви

Радом’як відкрив рахунок на 69-й хвилині. Після подачі зі штрафного з лівого боку штрафного майданчика траєкторію м’яча змінив Філіп Коперський, а голкіпер Корони Ксав’є Дзіконський не зміг врятувати команду.

На 82-й хвилині Ян Гжесік подвоїв перевагу гостей ударом головою у штрафному майданчику. За п’ять хвилин до завершення основного часу Уаттара отримав другу жовту картку та залишив Радом’як у меншості, однак Корона не змогла скоротити відставання за чотири додані хвилини.

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