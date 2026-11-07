Радомяк победил Корону 2:0 в Кельце — Interia Sport

Радомяк Радом 7 ноября победил Корону Кельце со счётом 2:0 в матче польской Экстраклясы в Кельце. Оба мяча гости забили во втором тайме, а в конце встречи Зие Уаттара был удалён за вторую жёлтую карточку, сообщает Interia Sport.

Нереализованные моменты Короны

До перерыва хозяева чаще создавали опасные моменты. На 19-й минуте Мариуш Стемпиньский пробил головой после вбрасывания из аута, однако вратарь Радомяка Филип Майхрович не позволил мячу попасть в ворота. Незадолго до перерыва Патрик Хеллебранд опасно пробил из-за пределов штрафной площади, но мяч прошёл рядом со штангой.

В конце первого тайма Морган Фассбендер и Зие Уаттара получили по жёлтой карточке после стычки у боковой линии. После перерыва Корона продолжила атаковать: на 57-й минуте удар Хеллебранда после рикошета попал в штангу, а на 64-й Камило Мена также попал в каркас ворот.

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Два гола гостей после перерыва

Радомяк открыл счёт на 69-й минуте. После подачи со штрафного с левого края штрафной площади Филип Коперский изменил траекторию мяча, а голкипер Короны Ксавьер Дзьеконьский не смог спасти команду.

На 82-й минуте Ян Гжесик удвоил преимущество гостей ударом головой в штрафной площади. За пять минут до окончания основного времени Уаттара получил вторую жёлтую карточку и оставил Радомяк в меньшинстве, однако Корона не смогла сократить отставание за четыре добавленные минуты.

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