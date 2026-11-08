Президент США Дональд Трамп не отдал приказа о возможном ударе по Ирану, хотя Израиль и американские военные готовились к вероятной операции. Об этом со ссылкой на два источника сообщает Jerusalem Post.

По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу встретился с руководителями служб безопасности. В то же время военные США готовились к возможному приказу Трампа о возобновлении военной операции против Ирана.

Переговорщикам дали несколько дней

Посредники продолжали попытки достичь соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Два дипломатических источника заявили изданию, что Трамп дал вице-президенту Джей Ди Вэнсу и другим высокопоставленным чиновникам администрации несколько дней для достижения договоренности.

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В интервью CNN Трамп заявил, что вероятность возвращения США к войне с Ираном будет «очень низкой», если переговоры между Тегераном и Вашингтоном будут продвигаться. По его словам, решение будет зависеть от заключения «очень сильной сделки».

Усиление присутствия США

США параллельно продолжают усиливать военное присутствие в регионе. По сообщениям, авианосец USS Theodore Roosevelt вместе с авианосной ударной группой покинул Сингапур после нескольких дней пребывания и направляется в зону ответственности Центрального командования США, куда должен прибыть через несколько дней.

Десантный корабль USS Makin Island также покинул Японию в выходные и направляется на Ближний Восток. Трамп заявил CNN, что США могут уничтожить 38 иранских мостов за один час, однако добавил, что предпочел бы не наносить удары по инфраструктуре, поскольку ее восстановление может занять годы.

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