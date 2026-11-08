Prezydent USA Donald Trump nie wydał rozkazu dotyczącego możliwego uderzenia na Iran, choć Izrael i amerykańskie wojsko przygotowywały się do ewentualnej operacji. Powołując się na dwa źródła, poinformował o tym Jerusalem Post.

Według gazety premier Izraela Binjamin Netanjahu spotkał się w piątek z szefami służb bezpieczeństwa. Jednocześnie amerykańskie wojsko przygotowywało się na możliwy rozkaz Trumpa dotyczący wznowienia operacji wojskowej przeciwko Iranowi.

Negocjatorom dano kilka dni

Pośrednicy kontynuowali próby osiągnięcia porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Dwa źródła dyplomatyczne powiedziały gazecie, że Trump dał wiceprezydentowi J.D. Vance’owi i innym wysokim urzędnikom administracji kilka dni na osiągnięcie porozumienia.

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W wywiadzie dla CNN Trump powiedział, że prawdopodobieństwo powrotu USA do wojny z Iranem będzie „bardzo niskie”, jeśli rozmowy między Teheranem a Waszyngtonem będą postępować. Jak stwierdził, decyzja będzie zależała od zawarcia „bardzo silnego porozumienia”.

Wzmocnienie obecności USA

USA równolegle nadal wzmacniają swoją obecność wojskową w regionie. Według doniesień lotniskowiec USS Theodore Roosevelt wraz z lotniskowcową grupą uderzeniową opuścił Singapur po kilkudniowym pobycie i kieruje się do obszaru odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA, dokąd ma dotrzeć za kilka dni.

Okręt desantowy USS Makin Island również opuścił Japonię w weekend i kieruje się na Bliski Wschód. Trump powiedział CNN, że USA mogą zniszczyć 38 irańskich mostów w ciągu jednej godziny, ale dodał, że wolałby nie uderzać w infrastrukturę, ponieważ jej odbudowa może trwać latami.

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