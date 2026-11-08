Президент Трамп не віддав наказу про удар по Ірану — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп не віддав наказу про можливий удар по Ірану, хоча Ізраїль і американські військові готувалися до ймовірної операції. Про це з посиланням на два джерела повідомляє Jerusalem Post.

За даними видання, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в п’ятницю зустрівся з керівниками служб безпеки. Водночас військові США готувалися до можливого наказу Трампа про поновлення військової операції проти Ірану.

Переговорникам дали кілька днів

Посередники продовжували спроби досягти угоди між Вашингтоном і Тегераном. Два дипломатичні джерела заявили виданню, що Трамп дав віцепрезиденту Джей Ді Венсу та іншим високопосадовцям адміністрації кілька днів для досягнення домовленості.

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В інтерв’ю CNN Трамп сказав, що ймовірність повернення США до війни з Іраном буде «дуже низькою», якщо переговори між Тегераном і Вашингтоном просуватимуться. За його словами, рішення залежатиме від укладення «дуже сильної угоди».

Посилення присутності США

США паралельно продовжують посилювати військову присутність у регіоні. За повідомленнями, авіаносець USS Theodore Roosevelt разом з авіаносною ударною групою залишив Сінгапур після кількаденного перебування та прямує до зони відповідальності Центрального командування США, куди має прибути за кілька днів.

Десантний корабель USS Makin Island також залишив Японію у вихідні та прямує до Близького Сходу. Трамп заявив CNN, що США можуть знищити 38 іранських мостів за одну годину, однак додав, що волів би не завдавати ударів по інфраструктурі, оскільки її відбудова може тривати роками.

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