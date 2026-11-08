美国总统唐纳德·特朗普未下达对伊朗实施可能打击的命令，尽管以色列和美国军方正在为可能的行动做准备。《耶路撒冷邮报》援引两名消息人士报道称。

据该报报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡周五与安全部门负责人会面。与此同时，美国军方正在为特朗普可能下令恢复针对伊朗的军事行动做准备。

谈判代表获数天时间

调解人继续尝试促成华盛顿与德黑兰之间达成协议。两名外交消息人士向该报表示，特朗普给了副总统J.D.万斯及其他政府高级官员数天时间来达成协议。

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特朗普在接受CNN采访时表示，如果德黑兰与华盛顿之间的谈判取得进展，美国重返与伊朗战争的可能性将“非常低”。他说，决定将取决于能否达成“一项非常强有力的协议”。

加强美国存在

美国同时继续加强其在该地区的军事存在。据报道，航空母舰“西奥多·罗斯福”号及其航母打击群在新加坡停留数日后已离开，正驶往美国中央司令部责任区，预计数日后抵达。

两栖攻击舰“马金岛”号也于周末离开日本，正驶往中东。特朗普对CNN表示，美国可以在一小时内摧毁38座伊朗桥梁，但他补充说，他宁愿不打击基础设施，因为其重建可能需要数年。

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