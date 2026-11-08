Исследователи Forschungszentrum Jülich в Германии установили, что регулярные просадки частоты в электросетях разных стран могут быть связаны с синхронными проверками уровня заряда систем бесперебойного питания (UPS) и стационарных батарей. Такие незначительные отклонения фиксировались каждые 60 секунд в Европе, Австралии, США и Малайзии, сообщает TechCrunch.

Поиск источника колебаний

Над разгадкой явления работала команда ученого Дирка Виттхаута после обращения крупнейшего немецкого оператора системы передачи Tennet Germany. Сначала исследователи проверяли версию о влиянии гидроэлектростанций: вибрации турбин при определенных условиях могут вызывать резонансные колебания. Моделирование показало возможность резонанса с пиком раз в минуту, однако не объяснило, почему сигнал повторялся настолько стабильно.

Команда установила в кампусе Jülich более 80 умных приборов контроля качества электроэнергии. Они измеряли частоту, напряжение, ток и мощность каждые три секунды. На трансформаторе, подключенном к системе накопления энергии, ученые обнаружили поминутные пики, аналогичные тем, которые наблюдались в крупных электросетях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Синхронизация батарей

Как выяснила команда, многие стационарные аккумуляторы — от систем UPS в дата-центрах до крупных сетевых систем хранения энергии — каждую минуту проверяют состояние заряда. Поскольку такие устройства подключены к интернету, их время почти синхронизировано. По отдельности каждая проверка практически незаметна для сети, однако одновременная работа большого количества устройств создает измеримое возмущение.

Дополнительное подтверждение исследователи получили из данных Ирландии, где дата-центры в 2022 году составляли 18% нагрузки на электросеть. Амплитуда поминутного падения частоты в ирландской сети выросла с 3 миллигерц в 2016 году до 12 миллигерц в 2021-м, а в последнее время отдельные просадки превышали 20 миллигерц.

Ирландская сеть с частотой 50 Гц рассчитана на отклонения в пределах плюс-минус 200 миллигерц, хотя оператор стремится ограничивать их 100 миллигерцами. Команда рекомендует производителям систем UPS и сетевых батарей добавить случайные смещения в график проверок заряда. Периодические колебания также обнаружили в некоторых устройствах интернета вещей, в частности в умной духовке и кластерах Raspberry Pi.

Читай нас в