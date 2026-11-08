德国于利希研究中心（Forschungszentrum Jülich）的研究人员发现，不同国家电网中规律性的频率骤降可能与不间断电源系统（UPS）和固定式电池同步检查电量有关。据TechCrunch报道，欧洲、澳大利亚、美国和马来西亚每60秒都会记录到这种轻微偏差。

寻找波动源头

在德国最大输电系统运营商Tennet Germany联系后，科学家德克·维特豪特的团队着手破解这一现象。起初，研究人员检验了水电站影响的假设：在特定条件下，涡轮机振动可能引发共振振荡。建模显示，出现每分钟一次峰值的共振是可能的，但并未解释为何该信号会如此稳定地重复。

该团队在于利希园区安装了80多台智能电能质量监测设备。这些设备每三秒测量一次频率、电压、电流和功率。在一台连接至储能系统的变压器上，科学家发现了每分钟出现的峰值，与大型电网中观察到的峰值相似。

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电池同步

团队发现，许多固定式电池——从数据中心的UPS系统到大型电网级储能系统——每分钟都会检查一次荷电状态。由于这类设备连接互联网，其时间几乎是同步的。单独来看，每次检查对电网几乎难以察觉，但大量设备同时运行会产生可测量的扰动。

研究人员还从爱尔兰的数据中获得了进一步证实：2022年，数据中心占该国电网负荷的18%。爱尔兰电网中每分钟频率下降的幅度从2016年的3毫赫兹升至2021年的12毫赫兹，最近一些单次骤降超过了20毫赫兹。

爱尔兰50赫兹电网可承受正负200毫赫兹范围内的偏差，但运营商力求将其限制在100毫赫兹以内。该团队建议UPS和电网电池制造商在电量检查时间表中加入随机偏移。研究人员还在一些物联网设备中发现了周期性波动，其中包括一台智能烤箱和树莓派集群。

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