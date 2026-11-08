Reuters сообщило, что Сирия направила в Саудовскую Аравию ограниченное число военнослужащих для консультаций и обучения. По данным Jerusalem Post, агентство сослалось на два сирийских военных источника и высокопоставленного чиновника США. Сообщение появилось на фоне атак йеменских хуситов на Саудовскую Аравию.

Консультации и обучение

Сирийский медиаресурс Levant24 со ссылкой на два сирийских источника сообщил, что десятки военнослужащих прибыли в королевство в течение последних недель. По этим данным, они предоставляют консультации и проводят обучение, а их обязанности потенциально могут выходить за рамки этих задач.

Миссию связывают с соглашением об оборонном сотрудничестве, которое Сирия и Саудовская Аравия подписали 4 ноября во время визита президента Сирии Ахмада аш-Шараа в Эр-Рияд. Соглашение предусматривает консультационную поддержку, обучение и обмен опытом. Саудовский источник Reuters также заявил, что Эр-Рияд помогает Дамаску реорганизовать вооруженные силы.

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Противоречивые данные о численности

Как передавала Al-Arabiya со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA, военное сотрудничество с Саудовской Аравией сосредоточено на обучении и консультационных услугах. В то же время AFP со ссылкой на йеменских чиновников сообщило о возможном развертывании тысяч сирийских военнослужащих в Саудовской Аравии и Йемене. По данным агентства, на местах уже могли находиться сотни военных, а численность контингента, по разным оценкам его собеседников, могла составлять от 3 тысяч до 10 тысяч человек.

Эти оценки оспорили отдельные аналитики. Корреспондент по вопросам конфликтов и безопасности Левент Кемаль заявил, что источники AFP завысили численность, а первая группа, направленная между 20 и 25 октября, насчитывала около тысячи человек, в том числе операторов беспилотников и логистический персонал. Директор сирийской программы Ближневосточного института Чарльз Листер также заявил, что представители сирийского Минобороны в Саудовской Аравии выполняют консультационные и логистические функции в сферах беспилотников, транспорта, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а не являются боевыми подразделениями.

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