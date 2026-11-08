Reuters podał, że Syria wysłała do Arabii Saudyjskiej ograniczoną liczbę wojskowych na konsultacje i szkolenia. Według Jerusalem Post agencja powołała się na dwa syryjskie źródła wojskowe oraz wysokiego rangą urzędnika USA. Doniesienie pojawiło się w kontekście ataków jemeńskich Huti na Arabię Saudyjską.

Konsultacje i szkolenia

Syryjski serwis medialny Levant24, powołując się na dwa syryjskie źródła, podał, że w ciągu ostatnich tygodni do królestwa przybyły dziesiątki wojskowych. Według tych danych udzielają oni konsultacji i prowadzą szkolenia, a ich obowiązki mogą potencjalnie wykraczać poza te zadania.

Misję wiąże się z umową o współpracy obronnej, którą Syria i Arabia Saudyjska podpisały 4 listopada podczas wizyty prezydenta Syrii Ahmada asz-Szaraa w Rijadzie. Umowa przewiduje wsparcie konsultacyjne, szkolenia i wymianę doświadczeń. Saudyjskie źródło Reutersa oświadczyło również, że Rijad pomaga Damaszkowi reorganizować siły zbrojne.

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Sprzeczne dane dotyczące liczebności

Jak podawała Al-Arabiya, powołując się na syryjską agencję państwową SANA, współpraca wojskowa z Arabią Saudyjską koncentruje się na szkoleniach i usługach konsultacyjnych. Jednocześnie AFP, powołując się na jemeńskich urzędników, poinformowała o możliwym rozmieszczeniu tysięcy syryjskich wojskowych w Arabii Saudyjskiej i Jemenie. Według agencji na miejscu mogły już przebywać setki wojskowych, a liczebność kontyngentu, według różnych szacunków jej rozmówców, mogła wynosić od 3 tys. do 10 tys. osób.

Szacunki te zakwestionowali niektórzy analitycy. Korespondent ds. konfliktów i bezpieczeństwa Levent Kemal oświadczył, że źródła AFP zawyżyły liczebność, a pierwsza grupa, wysłana między 20 a 25 października, liczyła około tysiąca osób, w tym operatorów dronów i personel logistyczny. Charles Lister, dyrektor programu syryjskiego w Middle East Institute, również oświadczył, że przedstawiciele syryjskiego Ministerstwa Obrony w Arabii Saudyjskiej pełnią funkcje konsultacyjne i logistyczne w obszarach dronów, transportu, wywiadu, obserwacji i rozpoznania, a nie są jednostkami bojowymi.

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