Radomiak pokonał Koronę 2:0 w Kielcach — Interia Sport

Radomiak Radom 7 listopada pokonał Koronę Kielce 2:0 w meczu polskiej Ekstraklasy w Kielcach. Goście zdobyli obie bramki w drugiej połowie, a pod koniec spotkania Zie Ouattara został wyrzucony z boiska po drugiej żółtej kartce, informuje Interia Sport.

Niewykorzystane okazje Korony

Przed przerwą gospodarze częściej stwarzali groźne sytuacje. W 19. minucie Mariusz Stępiński uderzył głową po wrzucie z autu, lecz bramkarz Radomiaka Filip Majchrowicz nie pozwolił piłce wpaść do bramki. Krótko przed przerwą Patrick Hellebrand groźnie uderzył zza pola karnego, jednak piłka minęła słupek.

Pod koniec pierwszej połowy Morgan Fassbender i Zie Ouattara otrzymali po żółtej kartce po starciu przy linii bocznej. Po przerwie Korona nadal atakowała: w 57. minucie strzał Hellebranda po rykoszecie trafił w słupek, a w 64. minucie Camilo Mena również trafił w konstrukcję bramki.

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Dwie bramki gości po przerwie

Radomiak otworzył wynik w 69. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego z lewej strony pola karnego Filip Koperski zmienił tor lotu piłki, a bramkarz Korony Xavier Dziekoński nie zdołał uratować swojej drużyny.

W 82. minucie Jan Grzesik podwyższył prowadzenie gości strzałem głową w polu karnym. Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu Ouattara otrzymał drugą żółtą kartkę i pozostawił Radomiaka w osłabieniu, jednak Korona nie zdołała zmniejszyć straty w ciągu czterech doliczonych minut.

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