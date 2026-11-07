Minister spraw wewnętrznych Tajlandii pozbawił tajskiego obywatelstwa Josefa Chaima Kantora, naczelnego rabina żydowskiej społeczności kraju i lidera ruchu Chabad w królestwie. Jak informuje Jerusalem Post, oficjalnym wyjaśnieniem było rzekome użycie przez Kantora amerykańskiego paszportu podczas wjazdu do Australii i wyjazdu z niej. Tajskie władze uznały to za naruszenie warunków jego naturalizacji.

56-letni Kantor mieszka w Tajlandii od 1993 roku. W 2013 roku otrzymał obywatelstwo tego kraju po dwóch dekadach działalności społecznej i religijnej. Kieruje sześcioma ośrodkami Chabadu, założył w Bangkoku organ certyfikujący produkty koszerne i pomagał podczas usuwania skutków tsunami z 2004 roku, w tym poszukiwał zaginionych osób oraz organizował dystrybucję żywności i artykułów medycznych.

Zaostrzenie kontroli

Według publikacji decyzję w sprawie Kantora podjęto w przyspieszonym trybie. Jest on obywatelem USA, dorastał w Australii i nie ma izraelskiego paszportu. Nehemiah Wilhelm, przedstawiciel Chabadu w Bangkoku, oświadczył, że w ciągu ostatniego roku tajskie władze zaostrzyły kontrolę nad zagranicznym biznesem, wykorzystywaniem nominalnych właścicieli spółek i kwestiami migracyjnymi. Według niego ostatnio szczególną uwagę poświęcano Izraelczykom i Chabadowi.

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W kwietniu 2026 roku na wyspie Ko Phangan zatrzymano trzy Izraelki podczas nalotów na dwie placówki opieki nad dziećmi. Podejrzewano je o pracę bez licencji i naruszenie prawa pracy. We wrześniu z żydowskiego cmentarza, którego licencja wygasła, ekshumowano cztery ciała, w tym ciała trzech Izraelczyków.

Protesty przeciwko izraelskiej społeczności

Na tle kontroli w Tajlandii odbyły się antyizraelskie i antysemickie protesty, w tym w pobliżu ambasady Izraela w Bangkoku oraz na Phuket. Jednym z organizatorów akcji był magnat medialny i aktywista polityczny Sondhi Limthongkul. Domagał się on zbadania działalności Chabadu oraz ograniczenia wizyt Izraelczyków w Tajlandii do jednego 15-dniowego pobytu.

Według Jerusalem Post uczestnicy protestów prezentowali antysemickie transparenty i wysuwali oskarżenia wobec Chabadu oraz Izraelczyków. Z powodu akcji na Phuket odwołano tradycyjny wieczorny posiłek na Rosz ha-Szana w miejscowym ośrodku Chabadu. Ambasada Izraela w Tajlandii jednocześnie opublikowała zalecenia dla turystów: przestrzegać lokalnych przepisów, nie pracować bez zezwolenia, nie naruszać przepisów wizowych i szanować lokalne zwyczaje.

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