泰国内政部长撤销了该国犹太社群首席拉比、王国境内哈巴德运动领导人约瑟夫·海姆·坎托尔的泰国国籍。正如《耶路撒冷邮报》报道的那样，官方解释是坎托尔在入境和离开澳大利亚时据称使用了美国护照。泰国当局认为这违反了其入籍条件。

现年56岁的坎托尔自1993年起居住在泰国。2013年，在从事了二十年的社区和宗教活动后，他获得了该国国籍。他管理着六个哈巴德中心，在曼谷创办了犹太洁食认证机构，并在2004年海啸的善后工作中提供帮助，包括寻找失踪人员以及组织分发食品和医疗用品。

加强检查

据该报报道，针对坎托尔的决定是通过加速程序作出的。他是美国公民，在澳大利亚长大，并没有以色列护照。哈巴德驻曼谷代表内赫米亚·威廉表示，过去一年中，泰国当局加强了对外国企业、公司名义所有人使用情况以及移民问题的监管。据他称，近期以色列人和哈巴德受到了特别关注。

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2026年4月，三名以色列女性在对帕岸岛两家儿童照护机构的突击检查中被拘留。她们被怀疑无证经营并违反劳动法。9月，四具遗体从一座许可证已失效的犹太墓地被迁出，其中包括三名以色列人的遗体。

针对以色列社群的抗议活动

在检查背景下，泰国发生了反以色列和反犹主义抗议活动，包括在曼谷以色列大使馆附近以及普吉岛。其中一名活动组织者是媒体大亨和政治活动人士颂提·林通库尔。他要求调查哈巴德的活动，并将以色列人赴泰国访问限制为一次15天的停留。

据《耶路撒冷邮报》报道，抗议者展示了反犹标语牌，并对哈巴德和以色列人提出指控。由于普吉岛的抗议活动，当地哈巴德中心为犹太新年举行的传统晚餐被取消。与此同时，以色列驻泰国大使馆向游客发布建议：遵守当地法律、未经许可不要工作、不违反签证规定，并尊重当地习俗。

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