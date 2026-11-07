Dla Republiki Zielonego Przylądka, która w dużej mierze zależy od importu żywności, wzrost światowych cen surowców żywnościowych może oznaczać droższy koszyk konsumpcyjny. Bank Światowy prognozuje, że globalne ceny surowców żywnościowych wzrosną w 2026 roku o 10%, a w 2027 roku o kolejne 7%. W ciągu dwóch lat wskaźnik może wzrosnąć o około 18%, informuje The Rio Times, powołując się na październikowy raport Commodity Markets Outlook.

Prognoza dla zbóż i olejów

Według szacunków Banku Światowego ceny zbóż wzrosną w 2026 roku o 14%, a w 2027 roku o kolejne 9%. Wartość grupy olejów i śrut, obejmującej oleje spożywcze oraz pasze dla zwierząt, może wzrosnąć w 2026 roku o 17%.

Wśród czynników wzrostu cen raport wymienia ceny energii, zakłócenia eksportu żywności przez Morze Czarne oraz warunki pogodowe. Bank wskazuje również na wysokie prawdopodobieństwo, że El Niño w latach 2026–2027 stanie się najsilniejszym zjawiskiem tego rodzaju od 1950 roku. El Niño to ocieplenie wód Oceanu Spokojnego, które wpływa na warunki pogodowe w różnych regionach świata.

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Zależność Republiki Zielonego Przylądka od importu

Bank Światowy nie przedstawia odrębnej prognozy cen dla Republiki Zielonego Przylądka. Jednocześnie, według informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa z 2022 roku, import pokrywał ponad 80% potrzeb żywnościowych kraju.

Bank zaznacza, że oczekiwany wzrost cen zbóż i olejów roślinnych prawdopodobnie zwiększy wewnętrzną presję cenową w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Mediana inflacji żywnościowej w tym regionie wyniosła w trzecim kwartale 2026 roku 3,9%, czyli mniej niż średni poziom 5,9% w latach 2010–2019.

W raporcie wskazano również, że w 2025 roku około 779 mln osób, czyli 9,5% światowej populacji, doświadczało ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego. To mniej niż 803 mln w 2024 roku, jednak Bank Światowy ostrzega, że ta poprawa może zostać utracona z powodu wzrostu cen żywności i energii.

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