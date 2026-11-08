W Karaczi w Pakistanie policja zastrzeliła 197 podejrzanych o przestępstwa uliczne od 1 stycznia do 25 października 2026 roku podczas zgłoszonych strzelanin. To około 80% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy zginęło 109 podejrzanych, informuje Dawn.

Według policji w Karaczi w tym okresie odnotowano 1437 zgłoszonych strzelanin — o 71% więcej niż rok wcześniej, gdy takich przypadków było 840. W tych incydentach rannych zostało 1426 podejrzanych. W odpowiadającym okresie 2025 roku 849 osób zatrzymano w stanie rannym.

Oświadczenia obrońców praw człowieka

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka Pakistanu Asad Iqbal Butt nazwał śmierć podejrzanych w takich incydentach pozasądowymi zabójstwami. Jego zdaniem sytuację bezpieczeństwa można poprawić dzięki skuteczniejszej pracy policji, naukowemu podejściu do śledztw i reformom sądownictwa.

Butt poinformował również, że komisja niedawno prowadziła ustalanie faktów w prowincji Pendżab, gdzie w ciągu ośmiu miesięcy podczas zgłoszonych strzelanin zastrzelono 1000 podejrzanych.

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Stanowisko policji

Dwóch anonimowych wysokich rangą funkcjonariuszy policji oświadczyło, że wszystkie zabójstwa podejrzanych podczas strzelanin były skutkiem rzeczywistych starć. Jak twierdzą, funkcjonariusze działali na głównych drogach po skargach ofiar rabunków; policjanci również odnosili obrażenia, a w niektórych przypadkach ginęli. Jednocześnie oficjalne dane nie zawierają liczby rannych funkcjonariuszy.

Policja wiąże wzrost liczby strzelanin z nasileniem patroli i kontroli w obszarach uznawanych za ośrodki przestępczości ulicznej. Po wzroście takich przestępstw w październiku funkcjonariusze zwiększyli liczebność Shaheen Force i rozmieścili tę jednostkę w innych częściach miasta.

Przewodniczący Komitetu Współpracy Obywateli i Policji Zubair Habib powiedział, że aby zapobiegać takim incydentom, konieczna jest reforma systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, w tym policji i systemu penitencjarnego.

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