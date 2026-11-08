Поліція Карачі застрелила 197 підозрюваних у заявлених перестрілках — Dawn

У Карачі, Пакистан, поліція застрелила 197 підозрюваних у вуличних злочинах від 1 січня до 25 жовтня 2026 року під час заявлених перестрілок. Це приблизно на 80% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли загинули 109 підозрюваних, повідомляє Dawn.

За даними поліції Карачі, за цей період було зафіксовано 1437 заявлених перестрілок — на 71% більше, ніж торік, коли таких випадків налічувалося 840. У цих інцидентах 1426 підозрюваних дістали поранення. За відповідний період 2025 року 849 осіб затримали в пораненому стані.

Заяви правозахисників

Голова Комісії з прав людини Пакистану Асад Ікбал Бутт назвав загибель підозрюваних у таких інцидентах позасудовими вбивствами. На його думку, поліпшити безпекову ситуацію можна ефективнішою роботою поліції, науковим підходом до розслідувань і судовими реформами.

Бутт також повідомив, що комісія нещодавно проводила встановлення фактів у провінції Пенджаб, де за вісім місяців під час заявлених перестрілок застрелили 1000 підозрюваних.

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Позиція поліції

Двоє неназваних високопосадовців поліції заявили, що всі вбивства підозрюваних під час перестрілок були наслідком реальних зіткнень. За їхніми словами, правоохоронці діяли на головних дорогах після скарг потерпілих від пограбувань; поліцейські також зазнавали поранень, а в окремих випадках гинули. Водночас офіційні дані не містять кількості поранених правоохоронців.

Поліція пов'язує зростання кількості перестрілок із посиленим патрулюванням і перевірками в районах, які вважають осередками вуличної злочинності. Після сплеску таких злочинів у жовтні правоохоронці збільшили чисельність Shaheen Force та розгорнули цей підрозділ в інших районах міста.

Голова Комітету взаємодії громадян і поліції Зубайр Хабіб заявив, що для запобігання таким інцидентам необхідно реформувати систему кримінального правосуддя, зокрема поліцію та пенітенціарну систему.

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