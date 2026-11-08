卡拉奇警方在所称交火中击毙197名嫌疑人——《黎明报》

据《黎明报》报道，2026年1月1日至10月25日，在巴基斯坦卡拉奇，警方在所称交火中击毙了197名涉嫌街头犯罪的嫌疑人。这比去年同期的109名嫌疑人死亡人数高出约80%。

根据卡拉奇警方的数据，这一期间共记录了1437起所称交火，比去年的840起增加了71%。在这些事件中，1426名嫌疑人受伤。2025年相应期间，849人在受伤状态下被拘留。

人权倡导者的声明

巴基斯坦人权委员会主席阿萨德·伊克巴尔·布特称，此类事件中嫌疑人的死亡属于法外处决。他认为，可以通过更有效的警务工作、对调查采取科学方法以及司法改革来改善安全局势。

布特还表示，该委员会最近在旁遮普省开展了事实调查，那里在八个月内有1000名嫌疑人在所称交火中被击毙。

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警方立场

两名未具名的警方高级官员表示，所有在交火中死亡的嫌疑人均死于真实冲突。他们称，执法人员在接到抢劫受害者投诉后，在主要道路上采取行动；警察也会受伤，并在个别情况下死亡。同时，官方数据未包含受伤执法人员的人数。

警方将交火数量的上升与在被认为是街头犯罪集中地的地区加强巡逻和检查联系起来。10月此类犯罪激增后，执法部门增加了Shaheen Force的人数，并将该部队部署到该市其他地区。

公民与警察联络委员会主席祖拜尔·哈比卜表示，为防止此类事件，有必要改革刑事司法系统，包括警察和监狱系统。

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