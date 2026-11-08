В Карачи, Пакистан, полиция застрелила 197 подозреваемых в уличных преступлениях с 1 января по 25 октября 2026 года во время заявленных перестрелок. Это примерно на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда погибли 109 подозреваемых, сообщает Dawn.

По данным полиции Карачи, за этот период было зафиксировано 1437 заявленных перестрелок — на 71% больше, чем годом ранее, когда таких случаев насчитывалось 840. В этих инцидентах 1426 подозреваемых получили ранения. За соответствующий период 2025 года 849 человек были задержаны в раненом состоянии.

Заявления правозащитников

Председатель Комиссии по правам человека Пакистана Асад Икбал Бутт назвал гибель подозреваемых в таких инцидентах внесудебными убийствами. По его мнению, улучшить ситуацию с безопасностью можно более эффективной работой полиции, научным подходом к расследованиям и судебными реформами.

Бутт также сообщил, что комиссия недавно проводила установление фактов в провинции Пенджаб, где за восемь месяцев во время заявленных перестрелок были застрелены 1000 подозреваемых.

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Позиция полиции

Двое неназванных высокопоставленных сотрудников полиции заявили, что все убийства подозреваемых во время перестрелок стали результатом реальных столкновений. По их словам, правоохранители действовали на основных дорогах после жалоб жертв ограблений; полицейские также получали ранения, а в отдельных случаях погибали. В то же время официальные данные не содержат количества раненых правоохранителей.

Полиция связывает рост числа перестрелок с усиленным патрулированием и проверками в районах, которые считают очагами уличной преступности. После всплеска таких преступлений в октябре правоохранители увеличили численность Shaheen Force и развернули это подразделение в других районах города.

Председатель Комитета взаимодействия граждан и полиции Зубайр Хабиб заявил, что для предотвращения таких инцидентов необходимо реформировать систему уголовного правосудия, в том числе полицию и пенитенциарную систему.

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