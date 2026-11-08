W pakistańskim mieście Kotri utworzono wspólną grupę śledczą, która zbada gwałtowne starcia między dwiema grupami uczestników postępowania sądowego. Do incydentu doszło 30 października po rozprawie w kompleksie sądowym miasta, podaje Dawn.

Spór po rozprawie

W konflikcie uczestniczyli przedstawiciele społeczności Burfat i Barejo. Doszło między nimi do ostrego sporu, który przerodził się w bójkę, a następnie niektórzy uczestnicy użyli broni palnej.

Zginął Dilsher, syn Jaffara Burfata. Ranni zostali Qasim, syn Gul Hassana, Ayaz, syn Ali Mohammada, oraz Asif, syn Ali Akbara, których przewieziono do Szpitala Uniwersyteckiego Liaquat w Hajdarabadzie. Kolejnego poszkodowanego, Azama Barejo, jego brat Dhani Bakhsh zawiózł do Szpitala Uniwersyteckiego Liaquat w Jamshoro.

Po incydencie Azam i Sharif zostali zatrzymani pod zarzutem zabójstwa Dilshera Burfata.

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Śledztwo i sprawa

Wspólną grupę śledczą powołał starszy superintendent policji w Jamshoro. Na jej czele stoi szef jednostki policji w Kotri, a w jej skład weszli komendanci posterunków policji Kotri, A-Section i B-Section oraz czterech innych funkcjonariuszy.

Grupa zbada zarzuty w sprawie nr 484/26, zarejestrowanej na posterunku policji w Kotri na podstawie artykułów pakistańskiego kodeksu karnego. Ma zbierać dowody materialne i poszlakowe oraz codziennie składać raporty starszemu superintendentowi policji w Jamshoro.

Zawiadomienie na policję złożono przeciwko Dhaniemu Bakhshowi, jego synowi Sarmadowi oraz braciom Azamowi, Aslamowi, Sharifowi i Ismailowi. Dhani Bakhsh, Azam i Ismail pracują jako reporterzy w różnych organizacjach medialnych.

Spór między stronami dotyczył prawa własności do działek ziemi we wsi Yusuf Baloch w Kotri. Sąd rozpatrywał wnioski o potwierdzenie zwolnienia za kaucją przed aresztowaniem, złożone przez Azama, jego brata Sharifa i ich bratanka Sarmada. Sąd potwierdził kaucję dla Azama i Sharifa, lecz odrzucił wniosek Sarmada, który uniknął zatrzymania.

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