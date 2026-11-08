В пакистанском городе Котри создали совместную следственную группу для расследования насильственных столкновений между двумя группами участников судебного процесса. Инцидент произошел 30 октября после слушания дела в городском судебном комплексе, сообщает Dawn.

Спор после слушания

В конфликте участвовали представители общин Бурфат и Бареджо. Между ними возник острый спор, переросший в драку, после чего некоторые участники применили огнестрельное оружие.

Погиб Дилшер, сын Джаффара Бурфата. Касим, сын Гул Хассана, Аяз, сын Али Мохаммада, и Асиф, сын Али Акбара, получили ранения и были доставлены в университетскую больницу Лиакат в Хайдарабаде. Еще одного пострадавшего, Азема Бареджо, его брат Дхани Бакш отвез в университетскую больницу Лиакат в Джамшоро.

После инцидента Азема и Шарифа задержали по подозрению в убийстве Дилшера Бурфата.

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Расследование и дело

Совместную следственную группу сформировал старший суперинтендант полиции Джамшоро. Ее возглавляет руководитель полицейского подразделения Котри, а в состав вошли начальники полицейских участков Котри, A-Section и B-Section, а также еще четверо полицейских.

Группа будет расследовать обвинения по делу №484/26, зарегистрированному в полицейском участке Котри по статьям Уголовного кодекса Пакистана. Она должна собирать вещественные и косвенные доказательства и ежедневно представлять отчеты старшему суперинтенданту полиции Джамшоро.

Заявление в полицию подали против Дхани Бакша, его сына Сармада и братьев Азема, Аслама, Шарифа и Исмаила. Дхани Бакш, Азем и Исмаил работают репортерами в различных медиаорганизациях.

Спор между сторонами касался права собственности на земельные участки в деревне Юсуф Балоч в Котри. Суд рассматривал ходатайства о подтверждении досудебного залога, поданные Аземом, его братом Шарифом и их племянником Сармадом. Суд подтвердил залог для Азема и Шарифа, но отклонил ходатайство Сармада, который избежал задержания.

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