巴基斯坦科特里市成立了一个联合调查组，以调查两组诉讼参与者之间发生的暴力冲突。据《黎明报》报道，事件发生在10月30日该市法院综合大楼的一场听证会后。

听证会后的争执

冲突涉及布尔法特和巴雷焦社区的代表。双方发生激烈争执，继而演变为斗殴，随后一些参与者使用了枪支。

贾法尔·布尔法特之子迪尔谢尔死亡。古尔·哈桑之子卡西姆、阿里·穆罕默德之子阿亚兹和阿里·阿克巴尔之子阿西夫受伤，并被送往海得拉巴的利亚卡特大学医院。另一名伤者阿扎姆·巴雷焦由其兄弟达尼·巴赫什送往贾姆绍罗的利亚卡特大学医院。

事件发生后，阿扎姆和沙里夫因涉嫌杀害迪尔谢尔·布尔法特而被拘留。

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调查与案件

贾姆绍罗高级警务总监组建了联合调查组。该小组由科特里警察单位负责人领导，成员包括科特里、A-Section和B-Section警察局局长，以及另外四名警察。

该小组将调查在科特里警察局依据《巴基斯坦刑法典》条款登记的第484/26号案件中的指控。该小组须收集物证和间接证据，并每天向贾姆绍罗高级警务总监提交报告。

针对达尼·巴赫什、其儿子萨尔马德，以及阿扎姆、阿斯拉姆、沙里夫和伊斯梅尔兄弟，已向警方提出报案。达尼·巴赫什、阿扎姆和伊斯梅尔在不同媒体机构担任记者。

双方的争议涉及科特里尤素夫·俾路支村土地的所有权。法院审理了阿扎姆、其兄弟沙里夫及其侄子萨尔马德提出的确认逮捕前保释申请。法院确认阿扎姆和沙里夫获得保释，但驳回了萨尔马德的申请，后者逃避了拘留。

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