Prezydent Nigerii Bola Tinubu przeprowadził wiec wyborczy na stadionie Adokiye Amiesimaka w Port Harcourt, w stanie Rivers. Wezwał lokalnych wyborców, aby ponownie poparli go w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 16 stycznia 2027 roku.

Jak podaje Premium Times Nigeria, Tinubu podziękował mieszkańcom stanu za ich rolę w jego zwycięstwie w wyborach w 2023 roku. Wiec zorganizowała Rainbow Coalition, na której czele, według publikacji, stoi minister Federalnego Terytorium Stołecznego Nyesom Wike.

Pojednanie w stanie Rivers

Tinubu pozytywnie wypowiedział się również o pojednaniu gubernatora stanu Rivers Siminalayiego Fubary i jego poprzednika Nyesoma Wike. Prezydent oświadczył, że interweniował w kryzys polityczny między nimi, a Fubara, według jego słów, wykazał się dojrzałością, zrozumieniem i szacunkiem dla stanowiska politycznych starszyzn.

Mówiąc o gospodarce, Tinubu stwierdził, że jego rząd spłaca odziedziczone zobowiązania z tytułu emerytur i odpraw. Twierdził również, że władze uregulowały zaległości emerytalne i płacowe w 27 z 36 stanów kraju.

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Deklaracje poparcia

Podczas wystąpienia Tinubu skrytykował byłego wiceprezydenta i kandydata na prezydenta z ramienia Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego, Atiku Abubakara. Prezydent oświadczył, że Abubakar należał do polityków odpowiedzialnych za problemy, które, według Tinubu, jego administracja obecnie naprawia. Podważył również źródła finansowania prywatnego uniwersytetu Abubakara w okresie, gdy ten był wiceprezydentem.

Gubernator Fubara obiecał zapewnić Tinubu co najmniej trzy miliony głosów w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Oświadczył również, że zwolennicy Kongresu Wszystkich Postępowców i Ludowej Partii Demokratycznej współpracują w ramach Rainbow Coalition.

Ze swojej strony Wike oświadczył, że uczestnicy wiecu demonstrują poparcie dla reelekcji urzędującego prezydenta. Wspomniał również o federalnych projektach w stanie Rivers, w tym o drodze Bonny–Bodo i Federalnym Uniwersytecie Środowiska w Ogonilandzie.

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