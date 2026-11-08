Президент Нигерии Бола Тинубу провел предвыборный митинг на стадионе «Адокие Амиесимака» в Порт-Харкорте, штат Риверс. Он призвал местных избирателей вновь поддержать его на президентских выборах, назначенных на 16 января 2027 года.

Как сообщает Premium Times Nigeria, Тинубу поблагодарил жителей штата за их роль в его победе на выборах 2023 года. Митинг организовала Rainbow Coalition, которую, по данным издания, возглавляет министр Федеральной столичной территории Ньесом Вайк.

Примирение в штате Риверс

Тинубу также положительно отозвался о примирении губернатора штата Риверс Симиналаи Фубары и его предшественника Ньесома Вайка. Президент заявил, что вмешивался в политический кризис между ними, а Фубара, по его словам, продемонстрировал зрелость, понимание и уважение к позиции политических старейшин.

Говоря об экономике, Тинубу заявил, что его правительство погашает унаследованные долги по пенсиям и выходным выплатам. Он также утверждал, что власти урегулировали задолженность по пенсиям и зарплатам в 27 из 36 штатов страны.

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Заявления о поддержке

Во время выступления Тинубу раскритиковал бывшего вице-президента и кандидата в президенты от Африканского демократического конгресса Атику Абубакара. Президент заявил, что Абубакар был среди политиков, ответственных за проблемы, которые, по словам Тинубу, сейчас исправляет его администрация. Он также поставил под сомнение источники финансирования частного университета Абубакара в период его работы вице-президентом.

Губернатор Фубара пообещал обеспечить Тинубу не менее трех миллионов голосов на президентских выборах 2027 года. Он также заявил, что сторонники Всепрогрессивного конгресса и Народно-демократической партии сотрудничают в рамках Rainbow Coalition.

Вайк, со своей стороны, заявил, что присутствующие на митинге демонстрируют поддержку переизбрания действующего президента. Он также упомянул федеральные проекты в штате Риверс, в частности дорогу Бонни—Бодо и Федеральный университет окружающей среды в Огониленде.

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