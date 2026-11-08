尼日利亚总统博拉·蒂努布在河流州哈科特港的阿多基耶·阿米耶西马卡体育场举行了竞选集会。他呼吁当地选民在定于2027年1月16日举行的总统选举中再次支持他。

据Premium Times Nigeria报道，蒂努布感谢该州居民在他2023年选举胜利中发挥的作用。该集会由彩虹联盟组织，据该媒体称，该联盟由联邦首都领地部长涅索姆·维克领导。

河流州的和解

蒂努布还积极评价了河流州州长西米纳拉伊·富巴拉与其前任涅索姆·维克之间的和解。总统表示，他曾介入两人之间的政治危机；据他所说，富巴拉展现了成熟、理解以及对政治元老立场的尊重。

谈及经济时，蒂努布表示，其政府正在偿还继承下来的养老金和离职补偿金债务。他还声称，当局已在该国36个州中的27个州解决了养老金和工资拖欠问题。

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支持声明

蒂努布在演讲中批评了前副总统、非洲民主大会党总统候选人阿提库·阿布巴卡尔。总统表示，阿布巴卡尔是对相关问题负有责任的政治人物之一，而蒂努布称其政府目前正在纠正这些问题。他还质疑阿布巴卡尔在担任副总统期间其私立大学的资金来源。

富巴拉州长承诺，将在2027年总统选举中为蒂努布争取至少300万张选票。他还表示，全体进步大会和人民民主党的支持者正在彩虹联盟框架内合作。

维克则表示，出席集会的人士正在展示对现任总统连任的支持。他还提及河流州的联邦项目，包括邦尼—博多公路和奥戈尼地区联邦环境大学。

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